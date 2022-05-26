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Суд определил меру пресечения экс-президенту Молдовы Додону

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Кишинев, Четверг 26 мая 2022 17:57
Суд определил меру пресечения экс-президенту Молдовы Додону Фото: экс-президент Молдовы Игорь Додон (presidente.md)
Автор: Иван Носальский

Cуд поместил бывшего президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Судьи решили частично удовлетворить требования прокурора о том, что экс-главу молдавского государства необходимо поместить под домашний арест на 30 суток.

После этого прокурор сообщил, что обвинение обжалует решение суда о помещении Додона под домашний арест.

При этом родственника Додона, который проходит по такому же делу, посадили под предварительный арест на 30 суток.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 24 мая, бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан по делу о коррупции и государственной измене. По данным правоохранительных органов, его задержали на 72 часа.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задержание бывшего президента Игоря Додона является внутренним делом Молдовы. Москва лишь хочет быть уверена в том, что все его права будут соблюдены.

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