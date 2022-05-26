Суд определил меру пресечения экс-президенту Молдовы Додону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

При этом родственника Додона, который проходит по такому же делу, посадили под предварительный арест на 30 суток.

После этого прокурор сообщил, что обвинение обжалует решение суда о помещении Додона под домашний арест.

Судьи решили частично удовлетворить требования прокурора о том, что экс-главу молдавского государства необходимо поместить под домашний арест на 30 суток.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 24 мая, бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан по делу о коррупции и государственной измене. По данным правоохранительных органов, его задержали на 72 часа.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задержание бывшего президента Игоря Додона является внутренним делом Молдовы. Москва лишь хочет быть уверена в том, что все его права будут соблюдены.

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