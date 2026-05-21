Харківську кільцеву дорогу частково закрили через ворожі дрони: де не проїхати (карта)

Через загрозу з неба частину Харківської кільцевої дороги тимчасово закрили. Обмеження стосуються всіх транспортних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у Facebook.
Згідно з інформацією обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури, "через активність російських БпЛА на Харківській кільцевій дорозі тимчасово закривається рух для всіх транспортних засобів".
Йдеться про ділянку "км 491 - км 501" на автомобільній дорозі М-03:
"Про зняття обмежень повідомимо додатково", - додали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.
З огляду на ситуацію, що склалась, водіїв просять "врахувати обмеження під час планування маршруту".
Із мешканцями та відвідувачами регіону поділились також картою, на якій можна побачити напрямок об'їзду закритої ділянки автошляху.
У прес-службі поліції Харківської області повідомили, що 21 травня на автошляху М-03 "Київ - Харків - Довжанський" (поблизу 17-го цвинтаря) ворожий БпЛА влучив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом.
Громадянам розповіли, що внаслідок удару ворожого дрона:
Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група.
"Поліцейські тимчасово перекрили рух транспорту на період проведення слідчих дій", - додали у прес-службі правоохоронців.
Уточнюється також, що "вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини".
У поліції наголосили, що "у зв'язку із загрозою ударів ворожих БпЛА та з метою недопущення надзвичайних ситуацій" з 10:00 четверга, 21 травня, було запроваджено перекриття руху для всіх транспортних засобів.
Йдеться саме про ділянку автомобільної дороги державного значення М-03 "Київ - Харків - Довжанський" (км 494+500 - км 502+840).
"Після стабілізації безпекової ситуації рух транспорту буде відновлено. Про це повідомимо додатково", - додали правоохоронці.
