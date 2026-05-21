Харківську кільцеву дорогу частково закрили через ворожі дрони: де не проїхати (карта)

Яку саме ділянку кільцевої дороги закрили

Згідно з інформацією обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури, "через активність російських БпЛА на Харківській кільцевій дорозі тимчасово закривається рух для всіх транспортних засобів".

Йдеться про ділянку "км 491 - км 501" на автомобільній дорозі М-03:

від Екопарку;

до Липцівського перехрестя.

"Про зняття обмежень повідомимо додатково", - додали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Як можна об'їхати закриту ділянку дороги

З огляду на ситуацію, що склалась, водіїв просять "врахувати обмеження під час планування маршруту".

Із мешканцями та відвідувачами регіону поділились також картою, на якій можна побачити напрямок об'їзду закритої ділянки автошляху.

Що відомо про удар дрона на трасі М-03

У прес-службі поліції Харківської області повідомили, що 21 травня на автошляху М-03 "Київ - Харків - Довжанський" (поблизу 17-го цвинтаря) ворожий БпЛА влучив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом.

Громадянам розповіли, що внаслідок удару ворожого дрона:

загинув водій вантажівки;

сталася пожежа.

Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Поліцейські тимчасово перекрили рух транспорту на період проведення слідчих дій", - додали у прес-службі правоохоронців.

Уточнюється також, що "вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини".

У поліції наголосили, що "у зв'язку із загрозою ударів ворожих БпЛА та з метою недопущення надзвичайних ситуацій" з 10:00 четверга, 21 травня, було запроваджено перекриття руху для всіх транспортних засобів.

Йдеться саме про ділянку автомобільної дороги державного значення М-03 "Київ - Харків - Довжанський" (км 494+500 - км 502+840).

"Після стабілізації безпекової ситуації рух транспорту буде відновлено. Про це повідомимо додатково", - додали правоохоронці.