Харьковскую кольцевую дорогу частично закрыли из-за вражеских дронов: где не проехать (карта)

Из-за угрозы с неба часть Харьковской кольцевой дороги временно закрыли. Ограничения касаются всех транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области в Facebook.
Согласно информации областной Службы восстановления и развития инфраструктуры, "из-за активности российских БпЛА на Харьковской кольцевой дороге временно закрывается движение для всех транспортных средств".
Речь идет об участке "км 491 - км 501" на автомобильной дороге М-03:
"О снятии ограничений сообщим дополнительно", - добавили в Службе восстановления и развития инфраструктуры.
Учитывая сложившуюся ситуацию, водителей просят "учесть ограничения при планировании маршрута".
С жителями и посетителями региона поделились также картой, на которой можно увидеть направление объезда закрытого участка автодороги.
В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что 21 мая на автодороге М-03 "Киев - Харьков - Довжанский" (вблизи 17-го кладбища) вражеский БпЛА попал в кабину грузового автомобиля с полуприцепом.
Гражданам рассказали, что в результате удара вражеского дрона:
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Полицейские временно перекрыли движение транспорта на период проведения следственных действий", - добавили в пресс-службе правоохранителей.
Уточняется также, что "решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления".
В полиции отметили, что "в связи с угрозой ударов вражеских БпЛА и с целью недопущения чрезвычайных ситуаций" с 10:00 четверга, 21 мая, было введено перекрытие движения для всех транспортных средств.
Речь идет именно об участке автомобильной дороги государственного значения М-03 "Киев - Харьков - Довжанский" (км 494+500 - км 502+840).
"После стабилизации ситуации безопасности движение транспорта будет восстановлено. Об этом сообщим дополнительно", - добавили правоохранители.
