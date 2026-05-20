Криза кадрів: чи планує Харківська область залучати трудових мігрантів

Харківська область поки не має потреби у залученні іноземних трудових мігрантів для відновлення регіону. Влада планує робити ставку на українську молодь та випускників місцевих вишів.

Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час пресконференції 20 травня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

. Регіон має дефіцит окремих спеціальностей , але його планують закривати внутрішніми кадрами.

, але його планують закривати внутрішніми кадрами. Пріоритет ОВА - утримати студентів в Україні та зацікавити їх залишатися працювати на відновлення.

Харківщина не планує залучати трудових мігрантів

За словами Синєгубова, зараз залучати робочу силу з-за кордону немає нагальної потреби, оскільки регіон має власний потенціал, який потрібно розвивати.

"Я вважаю, що це недоцільно зараз. Такої нагальної потреби у нас немає. Ми маємо зробити все можливе, щоб діти отримували освіту і далі, щоб роботодавці пропонували їм місця, вони залишалися тут, працювали. Для цього у нас є абсолютно все", - наголосив очільник ОВА.

Водночас Синєгубов визнав наявність серйозної проблеми на ринку праці регіону - брак фахівців за певними спеціальностями та відтік молоді. Багато студентів зараз розглядають варіанти продовження навчання за кордоном, а не в Україні.

"Ми мусимо зробити все можливе, щоб зацікавити молодь залишатися тут, жити тут, працювати над відновленням", - підсумував керівник ОВА.