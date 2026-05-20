Суспільство

Криза кадрів: чи планує Харківська область залучати трудових мігрантів

13:11 20.05.2026 Ср
2 хв
Як закриватимуть потребу у працівниках?
aimg Василина Копитко
Криза кадрів: чи планує Харківська область залучати трудових мігрантів Регіон не має нагальної потреби у трудових мігрантах (фото: Getty Images)
Харківська область поки не має потреби у залученні іноземних трудових мігрантів для відновлення регіону. Влада планує робити ставку на українську молодь та випускників місцевих вишів.

Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час пресконференції 20 травня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Головне:

  • Олег Синєгубов вважає залучення мігрантів на Харківщину передчасним і недоцільним.
  • Регіон має дефіцит окремих спеціальностей, але його планують закривати внутрішніми кадрами.
  • Пріоритет ОВА - утримати студентів в Україні та зацікавити їх залишатися працювати на відновлення.

Харківщина не планує залучати трудових мігрантів

За словами Синєгубова, зараз залучати робочу силу з-за кордону немає нагальної потреби, оскільки регіон має власний потенціал, який потрібно розвивати.

"Я вважаю, що це недоцільно зараз. Такої нагальної потреби у нас немає. Ми маємо зробити все можливе, щоб діти отримували освіту і далі, щоб роботодавці пропонували їм місця, вони залишалися тут, працювали. Для цього у нас є абсолютно все", - наголосив очільник ОВА.

Водночас Синєгубов визнав наявність серйозної проблеми на ринку праці регіону - брак фахівців за певними спеціальностями та відтік молоді. Багато студентів зараз розглядають варіанти продовження навчання за кордоном, а не в Україні.

"Ми мусимо зробити все можливе, щоб зацікавити молодь залишатися тут, жити тут, працювати над відновленням", - підсумував керівник ОВА.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві економіки зазначали, що для повоєнного відновлення та щорічного зростання ВВП Україні знадобиться залучення мільйонів додаткових працівників, через що в експертному середовищі активно обговорюють питання майбутньої трудової міграції.

Читайте також про те, що голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна не повинна вирішувати демографічну і кадрову кризу шляхом завезення трудових мігрантів. Державі слід зосередитися на поверненні біженців, створенні доступного житла, робочих місць й умов для реінтеграції ВПО та ветеранів.

