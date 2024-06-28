На Харківському напрямку є підрозділи РФ, які відмовляються від завдань, - ОСУВ "Хортиця"

Яка ситуація на Харківському напрямку

За словами Волошина, на напрямку відбулось шість бойових зіткнень. Зокрема бої точились біля Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка, Лук'янців та Глибокого.

"Кілька годин тому з Бєлгорода терористи завдали 3 удари приблизно 7 КАБами по населеному пункту Липці, також 2 удари і 6 КАБів по населеному пункту Стариця та 4 КАБи скинули на Миколаївку", - розповів він.

Загалом на напрямку від початку доби, 28 червня, було знищено майже 120 російських терористів, кілька одиниць озброєння та військової техніки.

Втрати серед ворожих командирів

Також Волошин розповів, що через загибель серед російських командирів є ворожі підрозділи, які відмовляються виконувати бойові завдання.

"Є інформація, що спостерігаються чисельні випадки відмови ворожого особового складу. Зокрема зі штурмового загону 153-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ виконувати поставлені завдання відмовляються внаслідок того, що вони втратили в командному складі кілька осіб", - розповів речник.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), станом на 13:00 від початку доби загальна кількість бойових зіткнень зросла до 81. Тим часом у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила заявили про критично важку ситуацію у Часовому Яру.

Як писав Forbes, росіяни під час наступу на Харківську область ймовірно розраховували захопити широку і глибоку смугу території, щоб наблизити важку артилерію до міста Харкова, але цього не сталось. Через кілька тижнів після початку наступу десятки тисяч росіян загрузли у Вовчанську. Сили оборони ймовірно розгромили елітну російську повітряно-десантну бригаду у місті.