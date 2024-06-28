Від початку доби 81 боєзіткнення, ворог активно застосовує авіацію, - Генштаб

Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 81. Ворог найбільше активний на Покровському та Сіверських напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку тривають бої в районі Вовчанська. Сили оборони відбили чотири з п’яти штурмів противника.

На Лиманському напрямку ворог десять разів атакував за підтримки авіації в районах Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського лісу. Наразі один бій триває.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують проявляти активність поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Від початку доби кількість боїв зросла до 19. 14 атак російських загарбників відбито, п’ять - ще продовжуються.

На Краматорському напрямку тривають три бої в районах Часового Яру, Нового та Іванівського.

На Покровському напрямку зафіксовано 21 боєзіткнення від початку доби. На даний час наші оборонці відбили вже 13 ворожих атак, ще вісім - тривають.

На Курахівському напрямку ворог п'ять разів намагався штурмувати поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, одне боєзіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку росіяни намагались атакувати поблизу Кринок.

Ситуація на фронті

У 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила заявили про критично важку ситуацію у Часовому Яру. За словами військових, ворог безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто.

Ознайомитись з ранковим зведення Генштабу щодо ситуації на лінії фронту можна за посиланням.