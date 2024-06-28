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На Харьковском направлении есть подразделения РФ, которые отказываются от задач, - ОСГВ "Хортица"

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Харьковском направлении есть вражеские подразделения, которые из-за гибели командиров отказываются от выполнения задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире Espreso.TV.

Какая ситуация на Харьковском направлении

По словам Волошина, на направлении состоялось шесть боевых столкновений. В частности бои шли у Волчанска, Липцы, Сотницкого Казачка, Лукьянцев и Глубокого. 

"Несколько часов назад из Белгорода террористы нанесли 3 удара примерно 7 КАБами по населенному пункту Липцы, также 2 удара и 6 КАБов по населенному пункту Старица и 4 КАБа сбросили на Николаевку", - рассказал он. 

Всего на направлении с начала суток, 28 июня, было уничтожено почти 120 российских террористов, несколько единиц вооружения и военной техники. 

Потери среди вражеских командиров

Также Волошин рассказал, что из-за гибели среди российских командиров есть вражеские подразделения, которые отказываются выполнять боевые задачи.

"Есть информация, что наблюдаются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава. В частности из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ выполнять поставленные задачи отказываются вследствие того, что они потеряли в командном составе несколько человек", - рассказал спикер.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), по состоянию на 13:00 с начала суток общее количество боевых столкновений возросло до 81. Тем временем в 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила заявили о критически тяжелой ситуации в Часовом Яру

Как писал Forbes, россияне во время наступления на Харьковскую область вероятно рассчитывали захватить широкую и глубокую полосу территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к городу Харькову, но этого не произошло. Через несколько недель после начала наступления десятки тысяч россиян увязли в Волчанске. Силы обороны вероятно разгромили элитную российскую воздушно-десантную бригаду в городе. 

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