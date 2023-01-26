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У Харківській області відбудуться зміни у сигналах повітряної тривоги

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Харківська область, Четвер 26 січня 2023 17:26
У Харківській області відбудуться зміни у сигналах повітряної тривоги Фото: у Харківській області відбудуться зміни у сигналах повітряної тривоги (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харківській області внесуть зміни у сигнали електросирен, що сповіщають про закінчення небезпеки у регіоні, з 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Сигнал про закінчення "Повітряної тривоги" буде подаватися шляхом неперервного звучання електросирен протягом 30 секунд", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що зараз інформація про відбій відображається у мобільному додатку "Повітряна тривога".

Нагадаємо, сьогодні по всії території Україні оголошували повітряну тривогу, що тривала більше 4 годин. При цьому у Херсонській області небезпеку було оголошено протягом майже 15 годин.

Росіяни завдали масованого удару по Україні, під час якого запустили 55 ракет. При цьому 47 з них знищили сили ППО.

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