В Херсоні вибухи. Повітряна тривога в області триває вже 13 годин

Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи 26 січня (Getty Images)

У четвер, 26 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Повітряна тривога у регіоні триває вже 13 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні. За даними видання, повітряна тривога у Херсонській області триває вже 13 годин. Всього з 24 лютого в регіоні лунало 386 тривог, ця - найдовша.