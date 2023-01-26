В Херсоні вибухи. Повітряна тривога в області триває вже 13 годин
У четвер, 26 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Повітряна тривога у регіоні триває вже 13 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
За даними видання, повітряна тривога у Херсонській області триває вже 13 годин. Всього з 24 лютого в регіоні лунало 386 тривог, ця - найдовша.
Як повідомлялося, два турецькі судна отримали пошкодження шрапнеллю в порту Херсона внаслідок ракетної атаки Росії.
Нагадаємо, в середу, посеред дня, 25 січня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, навмисно влучивши в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені.
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