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В Херсоні вибухи. Повітряна тривога в області триває вже 13 годин

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Херсон, Четвер 26 січня 2023 11:33
В Херсоні вибухи. Повітряна тривога в області триває вже 13 годин Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи 26 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 26 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Повітряна тривога у регіоні триває вже 13 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, повітряна тривога у Херсонській області триває вже 13 годин. Всього з 24 лютого в регіоні лунало 386 тривог, ця - найдовша.

Як повідомлялося, два турецькі судна отримали пошкодження шрапнеллю в порту Херсона внаслідок ракетної атаки Росії.

Нагадаємо, в середу, посеред дня, 25 січня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, навмисно влучивши в продуктовий магазин. Двоє людей загинули, троє поранені.

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Херсон Херсонська область
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