ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области произойдут изменения в сигналах воздушной тревоги

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 26 января 2023 17:26
В Харьковской области произойдут изменения в сигналах воздушной тревоги Фото: в Харьковской области состоятся изменения в сигналах воздушной тревоги (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харьковской области будут внесены изменения в сигналы электросирен, которые сообщают об окончании опасности в регионе, с 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

"Сигнал об окончании "Воздушной тревоги" будет подаваться путем непрерывного звучания электросирен в течение 30 секунд", - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас информация об отбое отображается в мобильном приложении "Воздушная тревога".

Напомним, сегодня по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, которая продлилась более 4 часов. При этом в Херсонской области опасность была объявлена на протяжении почти 15 часов.

Россияне нанесли массированный удар по Украине, во время которого запустили 55 ракет. При этом 47 из них уничтожили силы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
воздушная тревога Харьков
NEWS
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света