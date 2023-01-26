В Харьковской области произойдут изменения в сигналах воздушной тревоги

В Харьковской области будут внесены изменения в сигналы электросирен, которые сообщают об окончании опасности в регионе, с 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА .

"Сигнал об окончании "Воздушной тревоги" будет подаваться путем непрерывного звучания электросирен в течение 30 секунд", - говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас информация об отбое отображается в мобильном приложении "Воздушная тревога".

Напомним, сегодня по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, которая продлилась более 4 часов. При этом в Херсонской области опасность была объявлена на протяжении почти 15 часов.

Россияне нанесли массированный удар по Украине, во время которого запустили 55 ракет. При этом 47 из них уничтожили силы ПВО.

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