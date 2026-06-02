У Харківській області розширили обов'язкову евакуацію: звідки тепер треба виїхати

16:30 02.06.2026 Вт
2 хв
Рішення стосується сімох населених пунктів одного з районів
aimg Ірина Костенко
Залишатись у деяких населених пунктах - небезпечно (фото ілюстративне: Getty Images)

Влада Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації населення. Йдеться про Золочівський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації Олега Синєгубова у Facebook.

Як ухвалювали рішення щодо евакуації

Очільник Харківської ОВА розповів, що зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку розширюють, враховуючи:

  • безпекову ситуацію;
  • системні ворожі обстріли.

"Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області", - поділився Синєгубов вдень вівторка, 2 червня.

Він зауважив, що його провели за участі:

  • військових;
  • рятувальників;
  • представників силових структур;
  • керівників районних військових адміністрацій (РВА).

Засідання Ради оборони області (фото: facebook.com/synegubov.official)

З яких населених пунктів необхідно виїхати

Згідно з інформацією Синєгубова, розширення зони обов'язкової евакуації торкнеться сімох населених пунктів Богодухівського району Харківської області:

  • селища Золочів;
  • села Писарівка;
  • села Гур'їв;
  • села Леміщине;
  • села Малижине;
  • села Мерло;
  • села Морозова Долина.

Публікація Синєгубова (скриншот: facebook.com/synegubov.official)

Про що просять місцевих мешканців

Посадовець повідомив, що в цілому у більш безпечні населені пункти необхідно вивезти 7157 осіб. Із них:

  • 1702 дитини;
  • 311 маломобільних людей.

Він нагадав також, що Харківська ОВА - спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами - забезпечує вимушено переміщених осіб (ВПО) усім необхідним:

  • від тимчасового житла;
  • до медичної, гуманітарної та юридичної допомоги.

"Логістичні маршрути затверджені та відпрацьовані. Закликаємо громадян зберегти життя й виїхати з небезпечних територій", - підсумував Синєгубов.

