Дрон атакував тепловоз у Харківській області, є постраждалий

В "Укрзалізниці" повідомили про нову атаку на залізничну інфраструктуру Харківської області. Унаслідок удару безпілотника по тепловозу постраждав залізничник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізницю".

Повідомляється, що після інциденту на місце було оперативно направлено бригади швидкої медичної допомоги та підрозділи ДСНС.

Залізничники координують свої дії з представниками екстрених служб для ліквідації наслідків удару та надання необхідної допомоги потерпілому.

Постраждав співробітник залізниці

Внаслідок атаки поранення отримав залізничник. Йому надається вся необхідна медична допомога. Інформація про його стан уточнюється.

Після отримання повідомлення про удар до місця події направили фахівців екстрених служб. На місці працюють медики та рятувальники, які забезпечують проведення необхідних заходів і контролюють ситуацію.

Як працює залізниця після атаки

Незважаючи на удар по тепловозу, залізничне сполучення в Харківській області не припинялося. За даними Укрзалізниці, рух поїздів триває з мінімальними відхиленнями від графіка.

Фахівці залізниці продовжують контролювати обстановку та відстежувати можливі ризики для безпеки пасажирів і працівників галузі.