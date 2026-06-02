ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрон атакував тепловоз у Харківській області, є постраждалий

12:58 02.06.2026 Вт
2 хв
Рух поїздів у регіоні триває практично за графіком
aimg Анастасія Никончук
Дрон атакував тепловоз у Харківській області, є постраждалий Фото: поїзд "Укрзалізниці" (GettyImages)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В "Укрзалізниці" повідомили про нову атаку на залізничну інфраструктуру Харківської області. Унаслідок удару безпілотника по тепловозу постраждав залізничник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізницю".

Читайте також: Удар по Києву: вже півдесятка загиблих і понад 65 постраждалих

Повідомляється, що після інциденту на місце було оперативно направлено бригади швидкої медичної допомоги та підрозділи ДСНС.

Залізничники координують свої дії з представниками екстрених служб для ліквідації наслідків удару та надання необхідної допомоги потерпілому.

Постраждав співробітник залізниці

Внаслідок атаки поранення отримав залізничник. Йому надається вся необхідна медична допомога. Інформація про його стан уточнюється.

Після отримання повідомлення про удар до місця події направили фахівців екстрених служб. На місці працюють медики та рятувальники, які забезпечують проведення необхідних заходів і контролюють ситуацію.

Як працює залізниця після атаки

Незважаючи на удар по тепловозу, залізничне сполучення в Харківській області не припинялося. За даними Укрзалізниці, рух поїздів триває з мінімальними відхиленнями від графіка.

Фахівці залізниці продовжують контролювати обстановку та відстежувати можливі ризики для безпеки пасажирів і працівників галузі.

Нагадуємо, що в ніч на 30 травня російські війська завдали масованого удару дронами-камікадзе по залізничній інфраструктурі в Сумській області. Унаслідок кількох прямих влучань безпілотників було повністю зруйновано будівлю вокзалу в Шостці, також пошкоджень зазнала станційна інфраструктура. Удар став черговою атакою на об'єкти цивільної транспортної мережі регіону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Укрзалізниця
Новини
Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни