В Харьковской области расширили обязательную эвакуацию: откуда теперь нужно выехать

Как принимали решение об эвакуации

Глава Харьковской ОВА рассказал, что зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении расширяют, учитывая:

ситуацию с безопасностью;

системные вражеские обстрелы.

"Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области", - поделился Синегубов днем вторника, 2 июня.

Он отметил, что его провели при участии:

военных;

спасателей;

представителей силовых структур;

руководителей районных военных администраций (РВА).

Заседание Совета обороны области (фото: facebook.com/synegubov.official)

Из каких населенных пунктов необходимо выехать

Согласно информации Синегубова, расширение зоны обязательной эвакуации коснется семи населенных пунктов Богодуховского района Харьковской области:

поселка Золочев;

села Писаревка;

села Гурьев;

села Лемищино;

села Малижино;

села Мерло;

села Морозова Долина.

Публикация Синегубова (скриншот: facebook.com/synegubov.official)

О чем просят местных жителей

Чиновник сообщил, что в целом в более безопасные населенные пункты необходимо вывезти 7157 человек. Из них:

1702 ребенка;

311 маломобильных людей.

Он напомнил также, что Харьковская ОВА - совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами - обеспечивает вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) всем необходимым:

от временного жилья;

до медицинской, гуманитарной и юридической помощи.

"Логистические маршруты утверждены и отработаны. Призываем граждан сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", - подытожил Синегубов.