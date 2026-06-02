Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Харьковской области расширили обязательную эвакуацию: откуда теперь нужно выехать

Решение касается семи населенных пунктов одного из районов
Оставаться в некоторых населенных пунктах - опасно

Власти Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации населения. Речь идет о Золочевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской областной государственной (военной) администрации Олега Синегубова в Facebook.

Как принимали решение об эвакуации

Глава Харьковской ОВА рассказал, что зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении расширяют, учитывая:

  • ситуацию с безопасностью;
  • системные вражеские обстрелы.

"Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области", - поделился Синегубов днем вторника, 2 июня.

Он отметил, что его провели при участии:

  • военных;
  • спасателей;
  • представителей силовых структур;
  • руководителей районных военных администраций (РВА).

Заседание Совета обороны области (фото: facebook.com/synegubov.official)

Из каких населенных пунктов необходимо выехать

Согласно информации Синегубова, расширение зоны обязательной эвакуации коснется семи населенных пунктов Богодуховского района Харьковской области:

  • поселка Золочев;
  • села Писаревка;
  • села Гурьев;
  • села Лемищино;
  • села Малижино;
  • села Мерло;
  • села Морозова Долина.

Публикация Синегубова (скриншот: facebook.com/synegubov.official)

О чем просят местных жителей

Чиновник сообщил, что в целом в более безопасные населенные пункты необходимо вывезти 7157 человек. Из них:

  • 1702 ребенка;
  • 311 маломобильных людей.

Он напомнил также, что Харьковская ОВА - совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами - обеспечивает вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) всем необходимым:

  • от временного жилья;
  • до медицинской, гуманитарной и юридической помощи.

"Логистические маршруты утверждены и отработаны. Призываем граждан сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", - подытожил Синегубов.

