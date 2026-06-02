В Харьковской области расширили обязательную эвакуацию: откуда теперь нужно выехать
Власти Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации населения. Речь идет о Золочевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской областной государственной (военной) администрации Олега Синегубова в Facebook.
Как принимали решение об эвакуации
Глава Харьковской ОВА рассказал, что зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении расширяют, учитывая:
- ситуацию с безопасностью;
- системные вражеские обстрелы.
"Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области", - поделился Синегубов днем вторника, 2 июня.
Он отметил, что его провели при участии:
- военных;
- спасателей;
- представителей силовых структур;
- руководителей районных военных администраций (РВА).
Заседание Совета обороны области (фото: facebook.com/synegubov.official)
Из каких населенных пунктов необходимо выехать
Согласно информации Синегубова, расширение зоны обязательной эвакуации коснется семи населенных пунктов Богодуховского района Харьковской области:
- поселка Золочев;
- села Писаревка;
- села Гурьев;
- села Лемищино;
- села Малижино;
- села Мерло;
- села Морозова Долина.
Публикация Синегубова (скриншот: facebook.com/synegubov.official)
О чем просят местных жителей
Чиновник сообщил, что в целом в более безопасные населенные пункты необходимо вывезти 7157 человек. Из них:
- 1702 ребенка;
- 311 маломобильных людей.
Он напомнил также, что Харьковская ОВА - совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами - обеспечивает вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) всем необходимым:
- от временного жилья;
- до медицинской, гуманитарной и юридической помощи.
"Логистические маршруты утверждены и отработаны. Призываем граждан сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", - подытожил Синегубов.
Напомним, ранее мы сообщали, что дрон атаковал тепловоз в Харьковской области (в результате чего пострадал железнодорожник).
Кроме того, мы рассказывали об обязательной эвакуации из ряда населенных пунктов объявили в Днепропетровской области.
Читайте также, когда эвакуируют пассажиров УЗ и как при этом уберечь жизнь.