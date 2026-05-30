На Харківщині оголосили підозру чотирьом чоловікам за жорсткий напад на ТЦК
У Харківській області оголосили підозру чотирьом місцевим жителям, які вчинили жорстокий напад на групу оповіщення ТЦК та СП. Внаслідок інциденту військові отримали травми різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі нападу та затримання
За інформацією правоохоронців, конфлікт стався 26 травня в селищі Сахновщина, куди військовослужбовці районного ТЦК прибули для виконання службових завдань.
Між ними та групою місцевих жителів виникла суперечка, яка швидко переросла у фізичне насильство. Правопорушники не лише погрожували військовим, а й застосували проти них спецзасоби.
"Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували речовину сльозогінної та дратівливої дії", - зазначили в поліції.
Усіх чотирьох учасників бійки оперативно встановили та затримали.
Що загрожує фігурантам
Наразі чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Дії нападників кваліфікували за статтями про хуліганство та насильство щодо службових осіб (ч. 2, ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 350 КК України) - 36-річному та 29-річному фігурантам інкримінують хуліганство та погрозу або насильство щодо службової особи, 34-річному чоловіку - насильство щодо службової особи. Ще одному 29-річному учаснику - хуліганство із застосуванням зброї та насильство щодо військових.
"Санкції інкримінованих статей передбачають, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років", - додали у відомстві.
Слідчі дії тривають, правоохоронці з'ясовують, чи були інші особи причетні до цього інциденту.
Конфлікти за участю ТЦК в Україні
Нагадаємо, останнім часом в Україні зафіксовано низку резонансних інцидентів за участю цивільних та військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
Зокрема, 29 травня у Луцьку поблизу житлового комплексу стався скандал, коли підлітки поскандалили з групою ТЦК, захищаючи чоловіка, який зачинився в автомобілі та відмовився надати документи. За даними військкомату, неповнолітні перешкоджали роботі військових та пошкодили службовий транспорт.
Раніше, 19 травня, подібний випадок трапився у Львові, де натовп напав на авто ТЦК і відбив чоловіка під час здійснення мобілізаційних заходів. Тоді агресивно налаштовані громадяни також пошкодили транспортний засіб і створили загрозу для життя військовослужбовців.
Окрім цього, на початку місяця, 10 травня, на Закарпатті представники роми намагались взяти штурмом будівлю ТЦК у місті Хуст. Під час цього інциденту чоловік відкрив стрілянину, намагаючись прорватися до приміщення центру комплектування, що змусило правоохоронців оперативно втрутитися в ситуацію.