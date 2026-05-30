У Луцьку підлітки поскандалили з групою ТЦК: що кажуть у військоматі

18:48 30.05.2026 Сб
1 хв
За даними ТЦК, ніхто з дітей тілесних ушкоджень не отримав
aimg Валерія Абабіна
У Луцьку підлітки поскандалили з групою ТЦК: що кажуть у військоматі Фото ілюстративне: У Луцьку стався конфлікт з ТЦК (Getty Images)
У Луцьку поблизу ЖК "Дрім Таун" 29 травня стався інцидент між групою оповіщення Волинського ТЦК та неповнолітніми. Усе почалося з того, що чоловік відмовився показати військово-облікові документи й зачинився в авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Волинського обласного ТЦК та СП.

У відомстві заявили, що під час заходів оповіщення громадянин відмовився пред'явити військово-облікові документи та зачинився у власному автомобілі.

За версією ТЦК, згодом у ситуацію втрутилася група неповнолітніх, які перешкоджали роботі групи оповіщення та пошкодили службовий транспортний засіб.

Там додали, що, за наявною інформацією, жодна дитина тілесних ушкоджень не отримала.

Водночас місцеві пабліки пишуть, що щодо неповнолітніх нібито застосували перцеві балончики. Офіційного підтвердження цієї інформації від ТЦК немає.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок у Луцьку. 11 квітня у місті підлітки втрутилися в роботу ТЦК, коли військові перевіряли документи у військовозобов'язаного - тоді нападників розшукувала поліція, а самого чоловіка доставили до ТЦК.

Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
