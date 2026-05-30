На Харьковщине объявили подозрение четырем мужчинам за жесткое нападение на ТЦК

В Харьковской области объявили подозрение четырем местным жителям, которые совершили жестокое нападение на группу оповещения ТЦК и СП. В результате инцидента военные получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

Детали нападения и задержания

По информации правоохранителей, конфликт произошел 26 мая в поселке Сахновщина, куда военнослужащие районного ТЦК прибыли для выполнения служебных задач.

Между ними и группой местных жителей возникла ссора, которая быстро переросла в физическое насилие. Правонарушители не только угрожали военным, но и применили против них спецсредства.

"Предварительно установлено, что один из фигурантов использовал металлическую телескопическую дубинку, которой повредил служебный автомобиль и нанес удары потерпевшим. Также во время конфликта правонарушители применили вещество слезоточивого и раздражающего действия", - отметили в полиции.

Всех четырех участников драки оперативно установили и задержали.

Фото: под Харьковом толпа избила военных ТЦК (facebook.com/police.kharkov)

Что грозит фигурантам

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Действия нападавших квалифицировали по статьям о хулиганстве и насилии в отношении должностных лиц (ч. 2, ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 350 УК Украины) - 36-летнему и 29-летнему фигурантам инкриминируют хулиганство и угрозу или насилие в отношении должностного лица, 34-летнему мужчине - насилие в отношении должностного лица. Еще одному 29-летнему участнику - хулиганство с применением оружия и насилие в отношении военных.

"Санкции инкриминируемых статей предусматривают, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - добавили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются, правоохранители выясняют, были ли другие лица причастны к этому инциденту.