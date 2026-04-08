Харків заборгував за комунальні послуги понад 44 млрд гривень, - ЗМІ

Структура заборгованості

Як пише ЗМІ, борги Харкова та області умовно поділяються на чотири основні блоки. Найбільшою проблемою є оплата газу для виробництва тепла.

До кінця березня 2026 року теплокомуненерго Харківщини заборгували за газ 27,3 млрд гривень, що становить близько чверті від загальнонаціонального боргу.

Більшість цієї суми підприємства винні "Нафтогаз трейдингу" та постачальнику "останньої надії" - компанії "Нафтогаз".

За 2025 рік найбільше нових боргів за газ в країні накопичили харківські підприємства. "Харківські теплові мережі" стали абсолютним лідером серед боржників, а приватна ТЕЦ-5 опинилася на третьому місці.

Борги населення

Другий значний блок - це борги самих споживачів. Станом на початок лютого 2026 року жителі області не сплатили 9,44 млрд гривень за теплопостачання та гарячу воду.

Також зафіксована велика заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення. На Харківщині вона становить 1,9 млрд гривень.

Несплата за електроенергію

Третім напрямком є заборгованість комунальних підприємств за електроенергію. Вона сягнула 4,55 млрд гривень, з яких 4,5 млрд гривень накопичив виключно "Харківводоканал".

Четвертий блок стосується боргів за розподіл електроенергії, які становлять 1,1 млрд гривень. Ця сума також майже повністю сформована "Харківводоканалом".