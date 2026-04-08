UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Харків заборгував за комунальні послуги понад 44 млрд гривень, - ЗМІ

14:57 08.04.2026 Ср
2 хв
За які комунальні послуги місто винне найбільше грошей?
aimg Дмитро Левицький
Фото: Ігор Терехов, міський голова Харкова (wikipedia.org)

Загальна сума боргів Харкова та області за комунальні послуги перевищила 44 млрд гривень. Найбільша частина цієї заборгованості припадає на несплату за газ.

Структура заборгованості

Як пише ЗМІ, борги Харкова та області умовно поділяються на чотири основні блоки. Найбільшою проблемою є оплата газу для виробництва тепла.

До кінця березня 2026 року теплокомуненерго Харківщини заборгували за газ 27,3 млрд гривень, що становить близько чверті від загальнонаціонального боргу.

Більшість цієї суми підприємства винні "Нафтогаз трейдингу" та постачальнику "останньої надії" - компанії "Нафтогаз".

За 2025 рік найбільше нових боргів за газ в країні накопичили харківські підприємства. "Харківські теплові мережі" стали абсолютним лідером серед боржників, а приватна ТЕЦ-5 опинилася на третьому місці.

Борги населення

Другий значний блок - це борги самих споживачів. Станом на початок лютого 2026 року жителі області не сплатили 9,44 млрд гривень за теплопостачання та гарячу воду.

Також зафіксована велика заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення. На Харківщині вона становить 1,9 млрд гривень.

Несплата за електроенергію

Третім напрямком є заборгованість комунальних підприємств за електроенергію. Вона сягнула 4,55 млрд гривень, з яких 4,5 млрд гривень накопичив виключно "Харківводоканал".

Четвертий блок стосується боргів за розподіл електроенергії, які становлять 1,1 млрд гривень. Ця сума також майже повністю сформована "Харківводоканалом".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
