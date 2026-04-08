Харьков задолжал за коммунальные услуги более 44 млрд гривен, - СМИ

Структура задолженности

Как пишет СМИ, долги Харькова и области условно делятся на четыре основных блока. Самой большой проблемой является оплата газа для производства тепла.

До конца марта 2026 года теплокоммунэнерго Харьковщины задолжали за газ 27,3 млрд гривен, что составляет около четверти от общенационального долга.

Большинство этой суммы предприятия должны "Нафтогаз трейдингу" и поставщику "последней надежды" - компании "Нафтогаз".

За 2025 год больше всего новых долгов за газ в стране накопили харьковские предприятия. "Харьковские тепловые сети" стали абсолютным лидером среди должников, а частная ТЭЦ-5 оказалась на третьем месте.

Долги населения

Второй значительный блок - это долги самих потребителей. По состоянию на начало февраля 2026 года жители области не оплатили 9,44 млрд гривен за теплоснабжение и горячую воду.

Также зафиксирована большая задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод. На Харьковщине она составляет 1,9 млрд гривен.

Неуплата за электроэнергию

Третьим направлением является задолженность коммунальных предприятий за электроэнергию. Она достигла 4,55 млрд гривен, из которых 4,5 млрд гривен накопил исключительно "Харьковводоканал".

Четвертый блок касается долгов за распределение электроэнергии, которые составляют 1,1 млрд гривен. Эта сумма также почти полностью сформирована "Харьковводоканалом".