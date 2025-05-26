Харків вперше атакували FPV-дроном на базі РПГ: що це означає для оборони міста

"Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста", - написав Терехов.

Він також уточнив, що загалом за минулий тиждень по місту було сім влучань. В результаті - постраждали 11 осіб, серед них - дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Обійшлося без загиблих.

"Руйнування, як і раніше, торкнулися виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення", - зауважив Терехов.

Атака РФ на Харків

Нагадаємо, що у ніч на 22 травня у Харкові лунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив цю інформацію, зазначивши, що місто зазнає атаки з боку ворожих безпілотників. Однак згодом він відредагував свій пост, прибравши згадку про дрони. У наступному дописі йшлося безпосередньо про ракетний удар.