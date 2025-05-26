Харків вперше атакували FPV-дроном на базі РПГ: що це означає для оборони міста

Російська армія вперше з повномасштабного вторгнення застосувала FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ по Харкову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста", - написав Терехов.
Він також уточнив, що загалом за минулий тиждень по місту було сім влучань. В результаті - постраждали 11 осіб, серед них - дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Обійшлося без загиблих.
"Руйнування, як і раніше, торкнулися виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення", - зауважив Терехов.
Нагадаємо, що у ніч на 22 травня у Харкові лунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив цю інформацію, зазначивши, що місто зазнає атаки з боку ворожих безпілотників. Однак згодом він відредагував свій пост, прибравши згадку про дрони. У наступному дописі йшлося безпосередньо про ракетний удар.
Нагадаємо, протягом останніх трьох ночей російська армія завдавала масованих комбінованих ударів по території України.
У ніч на суботу, 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву. Окупанти застосували балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.
А вже у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді РФ використала десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.
Минулої ночі, 26 травня, Росія запустила по території України рекордну кількість ударних дронів та крилаті ракети.
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