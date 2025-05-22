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У Харкові пролунав вибух: місто атакують дрони

Четвер 22 травня 2025 01:37
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У Харкові пролунав вибух: місто атакують дрони Фото: військові фіксували в Харківській області дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Харкові в ніч на 22 травня пролунав вибух. Росіяни атакують місто ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У місті пролунав вибух! Харків під атакою ворожих БПЛА. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні о 01:30.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в області було зафіксовано ворожі безпілотники.

Оновлено о 01:43

Терехов згодом відкоригував пост, прибравши фразу, що місто під атакою дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській , Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Харкові пролунав вибух: місто атакують дрони

Атака дронів РФ на Україну

Нагадаємо, в ніч на 21 травня Росія запустила по Україні 76 дронів Shahed БпЛА-імітаторів різних типів. Станом на ранок сили ППО збили 63 безпілотники.

Водночас унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська та Сумська області.

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Ігор Терехов Війна в Україні Дрони
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