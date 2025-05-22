У Харкові пролунав вибух: місто атакують дрони

У Харкові в ніч на 22 травня пролунав вибух. Росіяни атакують місто ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У місті пролунав вибух! Харків під атакою ворожих БПЛА. Будьте обережні", - йдеться у повідомленні о 01:30. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в області було зафіксовано ворожі безпілотники. Оновлено о 01:43 Терехов згодом відкоригував пост, прибравши фразу, що місто під атакою дронів. Де оголосили тривогу Станом на 01:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській , Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.