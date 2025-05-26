Харьков впервые атаковали FPV-дроном на базе РПГ: что это значит для обороны города

"Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", - написал Терехов.

Он также уточнил, что всего за прошедшую неделю по городу было семь попаданий. В результате - пострадали 11 человек, среди них - ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Обошлось без погибших.

"Разрушения, как и раньше, коснулись исключительно гражданской инфраструктуры: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения", - отметил Терехов.

Атака РФ на Харьков

Напомним, что в ночь на 22 мая в Харькове раздавались взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил эту информацию, отметив, что город подвергается атаке со стороны вражеских беспилотников. Однако впоследствии он отредактировал свой пост, убрав упоминание о дронах. В следующем посте речь шла непосредственно о ракетном ударе.