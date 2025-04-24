Харків вдруге за ніч атакують ракети, до цього було загалом 19 прильотів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та міського голову Ігоря Терехова.

"Харків вдруге за ніч під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи, у повітрі ще є ракета. Будьте обережні!", - написав він.

Також у мережі з'явилося відео, де на місці одного з влучань мер розповідає про першу ракетну атаку та хвилю ударів "Шахедами".

"Дуже неспокійна ніч у Харкові. Було влучання семи крилатих ракет, крім цього було влучання дванадцяти "Шахедів" по виробничому підприємству міста Харкова. Крім цього, біля приватних житлових і багатоповерхових житлових будинків. Зараз працюють наші комунальні служби, закриваємо контури, перевірили всі комунікації. Працюємо для того, щоб усунути якнайшвидше все, що накоїв ворог", - сказав Терехов.