Харків вдруге за ніч атакують ракети, до цього було загалом 19 прильотів
У Харкові вранці пролунали повторні вибухи. Ворог знову вдарив по місту ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та міського голову Ігоря Терехова.
"Харків вдруге за ніч під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи, у повітрі ще є ракета. Будьте обережні!", - написав він.
Також у мережі з'явилося відео, де на місці одного з влучань мер розповідає про першу ракетну атаку та хвилю ударів "Шахедами".
"Дуже неспокійна ніч у Харкові. Було влучання семи крилатих ракет, крім цього було влучання дванадцяти "Шахедів" по виробничому підприємству міста Харкова. Крім цього, біля приватних житлових і багатоповерхових житлових будинків. Зараз працюють наші комунальні служби, закриваємо контури, перевірили всі комунікації. Працюємо для того, щоб усунути якнайшвидше все, що накоїв ворог", - сказав Терехов.
Масований обстріл України
В ніч на 24 квітня російські терористи масовано атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.
Близько півночі ворог запустив по країні ракети "Калібр".
Згодом у Києві пролунала серія вибухів через атаку балістичними ракетами.
Близько 02:00 росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з регіону Каспійського моря.
Перший обстріл Харкова ударними дронами почався о 03:00. Згодом повідомлялося, що у кількох районах міста було зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.
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