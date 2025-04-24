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Харків вдруге за ніч атакують ракети, до цього було загалом 19 прильотів

Харків, Четвер 24 квітня 2025 05:08
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Харків вдруге за ніч атакують ракети, до цього було загалом 19 прильотів Фото: росіяни знову вдарили по Харкову дронами і ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові вранці пролунали повторні вибухи. Ворог знову вдарив по місту ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та міського голову Ігоря Терехова.

"Харків вдруге за ніч під атакою крилатих ракет. Було чутно два вибухи, у повітрі ще є ракета. Будьте обережні!", - написав він.

Також у мережі з'явилося відео, де на місці одного з влучань мер розповідає про першу ракетну атаку та хвилю ударів "Шахедами".

"Дуже неспокійна ніч у Харкові. Було влучання семи крилатих ракет, крім цього було влучання дванадцяти "Шахедів" по виробничому підприємству міста Харкова. Крім цього, біля приватних житлових і багатоповерхових житлових будинків. Зараз працюють наші комунальні служби, закриваємо контури, перевірили всі комунікації. Працюємо для того, щоб усунути якнайшвидше все, що накоїв ворог", - сказав Терехов.

Масований обстріл України

В ніч на 24 квітня російські терористи масовано атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.

Близько півночі ворог запустив по країні ракети "Калібр".

Згодом у Києві пролунала серія вибухів через атаку балістичними ракетами.

Близько 02:00 росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з регіону Каспійського моря.

Перший обстріл Харкова ударними дронами почався о 03:00. Згодом повідомлялося, що у кількох районах міста було зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.

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