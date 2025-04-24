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Харьков второй раз за ночь атакуют ракеты, до этого было всего 19 прилетов

Харьков, Четверг 24 апреля 2025 05:08
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Харьков второй раз за ночь атакуют ракеты, до этого было всего 19 прилетов Фото: россияне снова ударили по Харькову дронами и ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове утром прогремели повторные взрывы. Враг снова ударил по городу ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и городского голову Игоря Терехова.

"Харьков второй раз за ночь под атакой крылатых ракет. Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть ракета. Будьте осторожны!", - написал он.

Терехов сообщил, что в городе за ночь было зафиксировано 19 ударов: 7 крылатых ракет и 12 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома. На местах работают все соответствующие службы.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 24 апреля российские террористы массированно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Около полуночи враг запустил по стране ракеты "Калибр".

Позже в Киеве прогремела серия взрывов из-за атаки баллистическими ракетами.

Около 02:00 россияне запустили ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из региона Каспийского моря.

Первый обстрел Харькова ударными дронами начался в 03:00. Впоследствии сообщалось, что в нескольких районах города было зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры.

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