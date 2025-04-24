Харьков второй раз за ночь атакуют ракеты, до этого было всего 19 прилетов

В Харькове утром прогремели повторные взрывы. Враг снова ударил по городу ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и городского голову Игоря Терехова.

"Харьков второй раз за ночь под атакой крылатых ракет. Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть ракета. Будьте осторожны!", - написал он.

Терехов сообщил, что в городе за ночь было зафиксировано 19 ударов: 7 крылатых ракет и 12 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Пострадало производственное предприятие, получили повреждения многоэтажные и частные дома. На местах работают все соответствующие службы.