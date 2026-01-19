ua en ru
Харків під обстрілом балістики, лунають сильні вибухи

Понеділок 19 січня 2026 10:29
Фото: Харків під обстрілом балістики (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вдень, 19 січня, завдали серію ударів по Харкову, у частині України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Зафіксовано ворожий удар по Слобідському району міста. Деталі уточнюємо", - зазначив Терехов.

Він також додав, що ворог продовжує обстріл міста, та у Харкові зафіксовані нові прильоти.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов також зазначив, що росіяни нанесли кілька ударів по Слобідському району міста.

"Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе", - додав він.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Удари РФ по Харкову та області

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків, застосовуючи для своїх ударів дрони, ракети, авіабомби і не тільки.

Так, у суботу ввечері, 17 січня, російські окупанти вчергове завдали удар по Харкову. Наразі відомо, що влучання сталося щонайменше у двох місцях.

Того ж дня у період з 14:10 до 14:30 ворог атакував Харків з РСЗВ "Торнадо-С". Як уточнював Терехов, росіяни били по об'єкту критичної інфраструктури. Йшлося про обстріл системи, яка забезпечує місто світлом і теплом. За словами мера, об'єкт має значні пошкодження.

Окрім того, днями внаслідок удару російського безпілотника по Слобідському району Харкова постраждала неповнолітня дівчина.

Також 13 січня ударний дрон ворога влучив у Харкові в Шевченківському районі в дитячий санаторій, спалахнула пожежа.

Цього ж дня росіяни завдали удару по передмістю Харкова, двоє людей загинули, кілька дістали поранення. Ще ми публікували кадри розгромленого РФ терміналу "Нової пошти" під Харковом.

