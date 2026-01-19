ua en ru
Харьков под обстрелом баллистики, раздаются сильные взрывы

Понедельник 19 января 2026 10:29
Харьков под обстрелом баллистики, раздаются сильные взрывы Фото: Харьков под обстрелом баллистики (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 19 января, нанесли серию ударов по Харькову, в части Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Зафиксирован вражеский удар по Слободскому району города. Детали уточняем", - отметил Терехов.

Он также добавил, что враг продолжает обстрел города, и в Харькове зафиксированы новые прилеты.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также отметил, что россияне нанесли несколько ударов по Слободскому району города.

"Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя", - добавил он.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Удары РФ по Харькову и области

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков, применяя для своих ударов дроны, ракеты, авиабомбы и не только.

Так, в субботу вечером, 17 января, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харькову. Известно, что попадание произошло по меньшей мере в двух местах.

В тот же день в период с 14:10 до 14:30 враг атаковал Харьков из РСЗО "Торнадо-С". Как уточнял Терехов, россияне били по объекту критической инфраструктуры. Речь шла об обстреле системы, которая обеспечивает город светом и теплом. По словам мэра, объект имеет значительные повреждения.

Кроме того, на днях в результате удара российского беспилотника по Слободскому району Харькова пострадала несовершеннолетняя девушка.

Также 13 января ударный дрон врага попал в Харькове в Шевченковском районе в детский санаторий, вспыхнул пожар.

В этот же день россияне нанесли удар по пригороду Харькова, два человека погибли, несколько получили ранения. Еще мы публиковали кадры разгромленного РФ терминала "Новой почты" под Харьковом.

Харьков Вторжение России в Украину Обстрел Харькова
