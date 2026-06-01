UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Харків під масованим обстрілом безпілотниками: всі подробиці атаки

01:18 01.06.2026 Пн
1 хв
Де саме зафіксовано влучання та яка там ситуація?
aimg Катерина Коваль
Фото: оперативні служби працюють на місцях влучань (facebook.com/DSNSKyiv)

Вночі 1 червня Харків атакують ворожі дрони. Зафіксовано близько десяти ударів на околицях Слобідського району, також є інформація про влучання в Основ'янському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Читайте також: Дрон вдарив по житловому будинку в Одесі, спалахнула пожежа

Що відомо на цей момент

На околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою, зафіксовано близько десяти ударів. За словами Терехова, ворожі дрони ще продовжували летіти на місто.

В Основ'янському районі удар БпЛА спричинив пожежу - горять гаражі та автомобілі в гаражному кооперативі поряд з багатоповерхівками. Ще один удар зафіксовано на околиці Харкова.

Постраждалі

В Основ'янському районі постраждала 34-річна жінка - медики надають їй необхідну допомогу. Екстрені служби працюють на місцях.

Два дні тому росіяни дроном атакували бригаду енергетиків на Харківщині - постраждали двоє працівників.

Попри обстріли Сили оборони зміцнюють позиції: корпус "Хартія" спільно з іншими підрозділами будує глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку - риють траншеї та протитанкові рови.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ігор ТереховХарківДрони