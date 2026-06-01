Харків під масованим обстрілом безпілотниками: всі подробиці атаки

Вночі 1 червня Харків атакують ворожі дрони. Зафіксовано близько десяти ударів на околицях Слобідського району, також є інформація про влучання в Основ'янському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Що відомо на цей момент
На околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою, зафіксовано близько десяти ударів. За словами Терехова, ворожі дрони ще продовжували летіти на місто.
В Основ'янському районі удар БпЛА спричинив пожежу - горять гаражі та автомобілі в гаражному кооперативі поряд з багатоповерхівками. Ще один удар зафіксовано на околиці Харкова.
Постраждалі
В Основ'янському районі постраждала 34-річна жінка - медики надають їй необхідну допомогу. Екстрені служби працюють на місцях.
Два дні тому росіяни дроном атакували бригаду енергетиків на Харківщині - постраждали двоє працівників.
Попри обстріли Сили оборони зміцнюють позиції: корпус "Хартія" спільно з іншими підрозділами будує глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку - риють траншеї та протитанкові рови.