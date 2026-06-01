RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Харьков под массированным обстрелом беспилотниками: все подробности атаки

01:18 01.06.2026 Пн
1 мин
Где именно зафиксировано попадание и какая там ситуация?
aimg Екатерина Коваль
Фото: оперативные службы работают на местах попаданий (facebook.com/DSNSKyiv)

Ночью 1 июня Харьков атакуют вражеские дроны. Зафиксировано около десяти ударов в окрестностях Слободского района, также есть информация о попаданиях в Основянском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Читайте также: Дрон ударил по жилому дому в Одессе, вспыхнул пожар

Что известно на данный момент

В окрестностях Слободского района, граничащих с окружной дорогой, зафиксировано около десяти ударов. По словам Терехова, вражеские дроны еще продолжали лететь на город.

В Основянском районе удар БпЛА вызвал пожар - горят гаражи и автомобили в гаражном кооперативе рядом с многоэтажками. Еще один удар зафиксирован на окраине Харькова.

Пострадавшие

В Основянском районе пострадала 34-летняя женщина - медики оказывают ей необходимую помощь. Экстренные службы работают на местах.

Два дня назад россияне дроном атаковали бригаду энергетиков на Харьковщине - пострадали двое работников.

Несмотря на обстрелы Силы обороны укрепляют позиции: корпус "Хартия" совместно с другими подразделениями строит глубокоэшелонированную оборону на Харьковском направлении - роют траншеи и противотанковые рвы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Игорь ТереховХарьковДрони