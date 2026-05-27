ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни атакували бригаду енергетиків на Харківщині, є постраждалі

10:44 27.05.2026 Ср
1 хв
Чим росіяни сьогодні обстрілювали область?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували бригаду енергетиків на Харківщині, є постраждалі Фото: росіяни атакували бригаду енергетиків на Харківщині (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Харківській області російські окупанти дроном атакували бригаду енергетиків. Постраждали двоє працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"На Харківщині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого дрона", - повідомили у Міненерго.

Внаслідок російської атаки двоє працівників зазнали поранень.

Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу.

Обстріли України

Нагадаємо, росіяни влаштували нову повітряну атаку на Україну в ніч на 27 травня. Ворог випустив 163 безпілотники, серед яких були й реактивні.

Сили ППО збили 150 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА у семи локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на чотирьох локаціях.

Зокрема, сьогодні вночі під масованим ударом ворожих безпілотників опинився Чернігів, у місті пролунало близько 15 вибухів. Внаслідок атаки було пошкоджено місцеве підприємство.

Також в ніч проти 27 травня армія РФ майже 20 разів атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Застосовувала безпілотники, артилерією та авіабомби. Шестеро людей зазнали поранень, сталася пожежа, понівечені автівки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міненерго Харків Війна в Україні Атака дронів Енергетики
Новини
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Аналітика
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть