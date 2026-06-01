Харків під масованим обстрілом безпілотниками: всі подробиці атаки

Вночі 1 червня Харків атакують ворожі дрони. Зафіксовано близько десяти ударів на околицях Слобідського району, також є інформація про влучання в Основ'янському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Що відомо на цей момент

На околицях Слобідського району, що межують з окружною дорогою, зафіксовано близько десяти ударів. За словами Терехова, ворожі дрони ще продовжували летіти на місто.

В Основ'янському районі удар БпЛА спричинив пожежу - горять гаражі та автомобілі в гаражному кооперативі поряд з багатоповерхівками. Ще один удар зафіксовано на околиці Харкова.

Постраждалі

В Основ'янському районі постраждала 34-річна жінка - медики надають їй необхідну допомогу. Екстрені служби працюють на місцях.