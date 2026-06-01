Харьков под массированным обстрелом беспилотниками: все подробности атаки

Ночью 1 июня Харьков атакуют вражеские дроны. Зафиксировано около десяти ударов в окрестностях Слободского района, также есть информация о попаданиях в Основянском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Что известно на данный момент

В окрестностях Слободского района, граничащих с окружной дорогой, зафиксировано около десяти ударов. По словам Терехова, вражеские дроны еще продолжали лететь на город.

В Основянском районе удар БпЛА вызвал пожар - горят гаражи и автомобили в гаражном кооперативе рядом с многоэтажками. Еще один удар зафиксирован на окраине Харькова.

Пострадавшие

В Основянском районе пострадала 34-летняя женщина - медики оказывают ей необходимую помощь. Экстренные службы работают на местах.