Харьков под массированным обстрелом беспилотниками: все подробности атаки
Ночью 1 июня Харьков атакуют вражеские дроны. Зафиксировано около десяти ударов в окрестностях Слободского района, также есть информация о попаданиях в Основянском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Что известно на данный момент
В окрестностях Слободского района, граничащих с окружной дорогой, зафиксировано около десяти ударов. По словам Терехова, вражеские дроны еще продолжали лететь на город.
В Основянском районе удар БпЛА вызвал пожар - горят гаражи и автомобили в гаражном кооперативе рядом с многоэтажками. Еще один удар зафиксирован на окраине Харькова.
Пострадавшие
В Основянском районе пострадала 34-летняя женщина - медики оказывают ей необходимую помощь. Экстренные службы работают на местах.
Два дня назад россияне дроном атаковали бригаду энергетиков на Харьковщине - пострадали двое работников.
Несмотря на обстрелы Силы обороны укрепляют позиции: корпус "Хартия" совместно с другими подразделениями строит глубокоэшелонированную оборону на Харьковском направлении - роют траншеи и противотанковые рвы.