Харків під атакою дронів: у місті лунають вибухи

Атака на Харків

У понеділок, 14 липня, російські війська атакували Харків за допомогою безпілотника - було пошкоджено зупинку громадського транспорту.

Днем раніше, 12 липня, місто зазнало комбінованого удару: окупанти застосували керовані авіабомби та дрони-камікадзе, що спричинило масштабні пожежі.

А 11 липня Харків знову опинився під вогнем - у центрі міста пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Один із ударів зачепив пологовий будинок, де на той момент перебували матері з новонародженими.

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