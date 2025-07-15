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Харьков под атакой дронов: в городе раздаются взрывы

Иллюстративное фото: Харьков под атакой дронов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник вечером, 15 июля, в Харькове прогремели взрывы на фоне дроновой атаки.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Взрыв в городе! Харьков под атакой с воздуха - на город суетятся вражеские боевые дроны", - заявил он.

При этом Терехов призвал жителей города быть осторожными.

Позже он сообщил, что в Харькове прогремело по меньшей мере семь взрывов.

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, попадания зафиксированы в Киевском районе Харькова.

Обновлено 23:27

Терехов сообщил, что враг, предварительно, атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар.

"Будьте осторожны - город все еще под атакой с воздуха", - добавил он.

 

Атака на Харьков

В понедельник, 14 июля, российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотника - была повреждена остановка общественного транспорта.

Днем ранее, 12 июля, город подвергся комбинированному удару: оккупанты применили управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, что вызвало масштабные пожары.

А 11 июля Харьков снова оказался под огнем - в центре города прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Один из ударов задел роддом, где на тот момент находились матери с новорожденными.

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