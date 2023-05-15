Хаос, мародерство та втеча колаборантів: як окупанти проводять "евакуацію" на Запоріжжі

Російські окупанти оголосили масову "евакуацію" в Запорізькій області, проте місцеві не охоче погоджуються покидати свої домівки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді тікати до Криму чи в Росію.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна ""Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію" .

5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що окупаційна влада планує вивезти мешканців з 18 населених пунктів, що знаходяться поруч із лінією зіткнення. Загалом мова йде про понад 70 тисяч людей.

"Місцями "евакуація" добровільна, подекуди - примусова. Людей залякують загостренням бойових дій або обіцяють їм видати після виїзду по 10 тисяч рублів, хоча гауляйтери замовчують, що така допомога передбачена лише для власників російських паспортів", - йдеться у матеріалі.

Так, у своєму зверненні Балицький запевнив, що, незважаючи на евакуацію, "никакой паники нет". При цьому увесь процес супроводжується атмосферою цілковитої дезорганізованості та хаосу. На заправках виник дефіцит пального, у магазинах закінчуються продукти, в банкоматах - готівка. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що росіяни цілеспрямовано не підвозять продовольство, щоб змусити місцевих виїжджати.

Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі РБК-Україна розповів, що спочатку окупанти вивозили мешканців лише до Бердянська та Кирилівки. Після того, як вони зрозуміли, що в Кирилівці нічого не можуть запустити, оскільки там усе стоїть зачиненим уже понад рік, вони почали вивозити людей до Бердянська, Ростова та Дагестану. При цьому відомо про випадки, коли українців повезли нібито до Бердянська, а в результаті відвезли до Ростова, де розташували просто у наметових таборах.

Ще один приклад наводить Малашко. Гауляйтери розповідали, що скоро буде український наступ та переселили частину людей до Бердянська. Проте там вони фактично опинилися покинутими напризволяще, без жодних умов та засобів для існування, а тому людям довелося самотужки повертатися додому.

"Також у нас є дані, що російські військові оселяються в домівках тих людей, кого евакуювали, і просто розграбовують, мародерять - певно, унітазів їм не вистачає", - зазначив голова Запорізької ОВА.

Тим часом Федоров заявив, що російська "евакуація" вже фактично провалена, адже цивільне населення здебільшого відмовляється від неї. За його оцінками, число тих, хто погодився на виїзд автобусами, які організували гауляйтери, вимірюється всього лише сотнями людей.

"З іншого боку, ми бачили, що люди, які приїхали саме з континентальної Росії і оселилися в Мелітополі в захоплених будинках та квартирах, справді виїхали в перший же день проведення евакуації, попри те, що з Мелітополя евакуація гауляйтерами не оголошувалася", - зазначив він.

Додамо, що значно більше охочих виїжджати саме серед колаборантів, ставлеників окупантів і тих, хто добровільно отримав російський паспорт. Малашко зазначив, що вони тікають або до Криму, або через Донецьку область до РФ.

"Виїзд спостерігається здебільшого з великих міст - Енергодар, Мелітополь, Бердянськ. Росіяни розуміють, що деокупація цих територій уже скоро і тому роблять щось, щоби своїх вберегти", - сказав голова області.

Тим часом українська розвідка повідомляє, що представники окупаційних органів влади забирають з собою все цінне, що можуть транспортувати: автомобілі, обладнання, побутову техніку та важливі документи.

Наприклад, у селі Веселе Мелітопольського району місцеві "поліцаї" зачинили відділок та спалили усю документацію. Те ж саме відбулося у мелітопольському "паспортному столі" і у так званій "військовій службі".

При цьому найбільш показовою є ситуація в Енергодарі, звідки окупанти вивозять навіть медобладнання, а хворих відправляють до мелітопольської лікарні. У місті не працює стаціонарний інтернет, "адмінслужби" та значна частина аптек. Також спостерігається ажіотаж на товари першої необхідності.