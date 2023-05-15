Хаос, мародерство и бегство коллаборантов: как оккупанты проводят "эвакуацию" в Запорожье

Российские оккупанты объявили массовую "эвакуацию" в Запорожской области, однако местные не охотно соглашаются покидать свои дома. При этом коллаборанты и ставленники захватчиков рады бежать в Крым или в Россию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Жест доброй воли"? Начали ли россияне бежать с юга и почему объявили эвакуацию" .

5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что оккупационные власти планируют вывезти жителей из 18 населенных пунктов, которые находятся рядом с линией столкновения. В общей сложности речь идет о более чем 70 тысячах людей.

"Местами "эвакуация" добровольная, иногда - принудительная. Людей запугивают обострением боевых действий или обещают им выдать после выезда по 10 тысяч рублей, хотя гауляйтеры умалчивают, что такая помощь предусмотрена только для владельцев российских паспортов", - говорится в материале.

Так, в своем обращении Балицкий заверил, что, несмотря на эвакуацию, "никакой паники нет". При этом весь процесс сопровождается атмосферой полной дезорганизованности и хаоса. На заправках возник дефицит горючего, в магазинах заканчиваются продукты, в банкоматах - наличные деньги. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что россияне целенаправленно не подвозят продовольствие, чтобы заставить местных выезжать.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии РБК-Украина рассказал, что сначала оккупанты вывозили жителей только в Бердянск и Кирилловку. После того, как они поняли, что в Кирилловке ничего не могут запустить, поскольку там все стоит закрытым уже больше года, они начали вывозить людей в Бердянск, Ростов и Дагестан. При этом известно о случаях, когда украинцев повезли якобы в Бердянск, а в результате отвезли в Ростов, где расположили прямо в палаточных лагерях.

Еще один пример приводит Малашко. Гауляйтеры рассказывали, что скоро будет украинское наступление и переселили часть людей в Бердянск. Однако там они фактически оказались брошенными на произвол судьбы, без условий и средств для существования, а потому людям пришлось самостоятельно возвращаться домой.

"Также у нас есть данные, что российские военные поселяются в домах тех людей, кого эвакуировали, и просто разграбляют, мародерят - вероятно, унитазов им не хватает", - отметил глава Запорожской ОВА.

Между тем Федоров заявил, что российская "эвакуация" уже фактически провалена, ведь гражданское население в большинстве своем отказывается от нее. По его оценкам, число согласившихся на выезд автобусами, которые организовали гауляйтеры, измеряется всего лишь сотнями людей.

"С другой стороны, мы видели, что люди, приехавшие именно из континентальной России и поселившиеся в Мелитополе в захваченных домах и квартирах, действительно уехали в первый же день проведения эвакуации, несмотря на то, что из Мелитополя эвакуация гауляйтерами не объявлялась", - отметил он.

Добавим, что гораздо больше желающих выезжать именно среди коллаборантов, ставленников оккупантов и тех, кто добровольно получил российский паспорт. Малашко отметил, что они бегут либо в Крым, либо через Донецкую область в РФ.

"Выезд наблюдается в основном из крупных городов - Энергодар, Мелитополь, Бердянск. Россияне понимают, что деоккупация этих территорий уже скоро и поэтому делают что-то, чтобы своих уберечь", - сказал глава области.

Между тем, украинская разведка сообщает, что представители оккупационных органов власти забирают с собой все ценное, что могут транспортировать: автомобили, оборудование, бытовую технику и важные документы.

Например, в селе Веселое Мелитопольского района местные "полицаи" закрыли отделение и сожгли всю документацию. То же произошло в мелитопольском "паспортном столе" и в так называемой "военной службе".

При этом наиболее показательна ситуация в Энергодаре, откуда оккупанты вывозят даже медоборудование, а больных отправляют в мелитопольскую больницу. В городе не работает стационарный интернет, админслужбы и значительная часть аптек. Также наблюдается ажиотаж на товары первой необходимости.