Хантавірус з лайнера не загрожує Україні: у ЦГЗ назвали причини та розвінчали фейки

Серотип хантавірусу Andes virus, через який міжнародні організації повідомляли про спалахи захворювання, в Україні не циркулює і не може сформувати тут природний осередок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
Головне:
У ЦГЗ пояснили, що Andes virus відсутній в Україні через відсутність його природного резервуара. Єдиним підтвердженим носієм вірусу є довгохвостий карликовий рисовий хом'як, який мешкає виключно у Південній Америці.
Фахівці наголосили, що без такого резервуара стійка циркуляція вірусу в Україні або інших країнах Європи неможлива.
Також у Центрі громадського здоров'я зазначили, що передача Andes virus від людини до людини є рідкісним явищем. Документально підтверджені лише окремі випадки інфікування під час тривалого тісного контакту.
Крім того, серед громадян України, які перебували на борту судна "MV Hondius", не зафіксували жодного підтвердженого випадку зараження.
Ситуація навколо Andes virus викликала значний резонанс через тяжкий перебіг захворювання, летальні випадки та підтверджену можливість обмеженої передачі між людьми.
Втім міжнародні організації охорони здоров'я оцінюють ризик для населення Європи як низький.
У ЦГЗ нагадали, що хантавіруси - це група вірусів, природними носіями яких є гризуни.
Людина може інфікуватися:
В Україні та інших країнах Європи циркулюють переважно серотипи Puumala та Dobrava, які викликають геморагічну гарячку з нирковим синдромом.
Водночас Andes virus здатен спричиняти хантавірусний легеневий синдром, який характерний переважно для країн Північної та Південної Америки та може швидко прогресувати.
Як захиститися від хантавірусу в Україні? (інфографіка: ЦГЗ)
У Центрі громадського здоров'я наголосили, що під час спалахів інфекційних хвороб часто поширюються фейки про "нові пандемії" чи "смертельні віруси".
Українців закликали отримувати інформацію лише з офіційних та наукових джерел.
