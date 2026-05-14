Хантавирус с лайнера не угрожает Украине: в ЦОЗ назвали причины и развенчали фейки

Главное: Отсутствие циркуляции: Серотип хантавируса Andes virus не распространен в Украине и не может сформировать здесь естественный очаг из-за отсутствия специфического носителя.

Почему Andes virus не угрожает Украине

В ЦОЗ объяснили, что Andes virus отсутствует в Украине из-за отсутствия его природного резервуара. Единственным подтвержденным носителем вируса является длиннохвостый карликовый рисовый хомяк, который обитает исключительно в Южной Америке.

Специалисты отметили, что без такого резервуара устойчивая циркуляция вируса в Украине или других странах Европы невозможна.

Также в Центре общественного здоровья отметили, что передача Andes virus от человека к человеку является редким явлением. Документально подтверждены лишь отдельные случаи инфицирования во время длительного тесного контакта.

Кроме того, среди граждан Украины, которые находились на борту судна "MV Hondius", не зафиксировали ни одного подтвержденного случая заражения.

Почему вирус привлек внимание

Ситуация вокруг Andes virus вызвала значительный резонанс из-за тяжелого течения заболевания, летальных случаев и подтвержденной возможности ограниченной передачи между людьми.

Впрочем международные организации здравоохранения оценивают риск для населения Европы как низкий.

Какие хантавирусы есть в Украине

В ЦОЗ напомнили, что хантавирусы - это группа вирусов, естественными носителями которых являются грызуны.

Человек может заразиться:

при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов;

через контакт с зараженными поверхностями;

реже - через укусы грызунов.

В Украине и других странах Европы циркулируют преимущественно серотипы Puumala и Dobrava, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

В то же время Andes virus способен вызывать хантавирусный легочный синдром, который характерен преимущественно для стран Северной и Южной Америки и может быстро прогрессировать.



Как защититься от хантавируса в Украине? (инфографика: ЦОЗ)

В ЦОЗ призвали не доверять слухам

В Центре общественного здоровья отметили, что во время вспышек инфекционных болезней часто распространяются фейки о "новых пандемиях" или "смертельных вирусах".

Украинцев призвали получать информацию только из официальных и научных источников.