Хаменеї мертвий: Трамп звернувся до Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Дональд Трамп написав в Truth Social.
У своїй заяві Трамп зазначив, що Хаменеї "не зміг уникнути розвідувальних і високотехнологічних систем відстеження США", а операція нібито проводилася у тісній співпраці з Ізраїлем. За його словами, разом із іранським лідером були ліквідовані й інші керівники.
Дональд Трамп назвав цю подію "найбільшим шансом" для іранців повернути собі контроль над власною державою. Крім того, президент США також розкрив важливу деталь: всередині силового блоку Ірану - КВІР (Корпусу вартових ісламської революції), армії та поліції - панує хаос і вони не бажають продовжувати боротьбу та шукають гарантій безпеки.
Крім того, він заявив, що "масовані та точкові бомбардування" триватимуть стільки, скільки буде потрібно для досягнення миру на Близькому Сході та у світі.
Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу масштабного військового зіткнення 28 лютого 2026 року.
Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для нейтралізації загроз безпеці. По всьому Ізраїлю було запроваджено надзвичайний стан.
Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку режиму аятол.
У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Також Тегеран завдав ударів по віськових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії. У підсумку останні тепер готові приєднатися до США та Ізраїлю, щоб атакувати Іран.