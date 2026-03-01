Хаменеї мертвий: Трамп звернувся до Ірану

У своїй заяві Трамп зазначив, що Хаменеї "не зміг уникнути розвідувальних і високотехнологічних систем відстеження США", а операція нібито проводилася у тісній співпраці з Ізраїлем. За його словами, разом із іранським лідером були ліквідовані й інші керівники.

Дональд Трамп назвав цю подію "найбільшим шансом" для іранців повернути собі контроль над власною державою. Крім того, президент США також розкрив важливу деталь: всередині силового блоку Ірану - КВІР (Корпусу вартових ісламської революції), армії та поліції - панує хаос і вони не бажають продовжувати боротьбу та шукають гарантій безпеки.

Крім того, він заявив, що "масовані та точкові бомбардування" триватимуть стільки, скільки буде потрібно для досягнення миру на Близькому Сході та у світі.