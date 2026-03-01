Хаменеи мертв: Трамп обратился к Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп написал в Truth Social.
В своем заявлении Трамп отметил, что Хаменеи "не смог избежать разведывательных и высокотехнологичных систем отслеживания США", а операция якобы проводилась в тесном сотрудничестве с Израилем. По его словам, вместе с иранским лидером были ликвидированы и другие руководители.
Дональд Трамп назвал это событие "самым большим шансом" для иранцев вернуть себе контроль над собственным государством. Кроме того, президент США также раскрыл важную деталь: внутри силового блока Ирана - КСИР (Корпуса стражей исламской революции), армии и полиции - царит хаос и они не желают продолжать борьбу и ищут гарантий безопасности.
Кроме того, он заявил, что "массированные и точечные бомбардировки" будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке и в мире.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу масштабного военного столкновения 28 февраля 2026 года.
Израиль начал превентивную атаку на Иран для нейтрализации угроз безопасности. По всему Израилю было введено чрезвычайное положение.
Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны режима аятолл.
В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии. В итоге последние теперь готовы присоединиться к США и Израилю, чтобы атаковать Иран.