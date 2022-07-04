Хакеры заявили о самой масштабной утечке данных в истории Китая, - Bloomberg

Хакеры предлагают продать более 23 терабайтов похищенных данных за 10 биткоинов.

База данных включает:

имена;

адреса проживания;

места рождения;

национальные идентификаторы;

номера телефонов;

информацию об уголовных делах.

Масштаб утечки вызвал шок у специалистов по кибербезопасности и различные спекуляции относительно правдивости заявления хакеров.

Между тем основатель и главный исполнительный директор криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн заявил, что его компания обнаружила утечку миллиарда записей резидентов "из одной азиатской страны", после чего ужесточила процедуру проверки.

Власти Шанхая, со своей стороны, пока никоим образом не прокомментировали ситуацию.