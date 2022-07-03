Иллюстративное фото: хакеры взломали аккаунты британской армии в Twitter и YouTube (freepik.com)

Аккаунты британской армии в Twitter и YouTube поддались взлому. Сейчас там размещена реклама с розыгрышами NFT-токенов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Великобритании в Twitter.