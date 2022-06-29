Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках: что известно

Российские хакеры провели кибератаки на несколько норвежских компаний. В результате работа веб-ресурсов предприятий была нарушена.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявило Управление национальной безопасности Норвегии.

"Преступная пророссийская группировка, по-видимому, несет ответственность за кибератаки на несколько крупных норвежских компаний", - сказано в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что в результате кибератак "важные веб-сайты и онлайн-услуги стали недоступны".

"В последнее время мы наблюдали подобные атаки в других странах, но ни одна из них не имела долгосрочных последствий. Тем не менее, эти атаки вызовут неуверенность у населения и создадут впечатление, что мы являемся пешкой в текущей политической ситуации в Европе", - добавили в ведомстве.