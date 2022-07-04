Хакери заявили про наймасштабніший витік даних в історії Китаю, - Bloomberg

Хакери пропонують продати більше 23 терабайтів викрадених даних за 10 біткоїнів.

База даних включає:

імена;

адреси проживання;

місця народження;

національні ідентифікатори;

номери телефонів;

інформацію про кримінальні справи.

Масштаб витоку викликав шок у фахівців з кібербезпеки та різні спекуляції щодо правдивості заяви хакерів.

Тим часом засновник і головний виконавчий директор криптовалютної біржі Binance Чжао Чанпен заявив, що його компанія виявила витік мільярда записів резидентів "з однієї азіатської країни", після чого посилила процедуру перевірки.

Влада Шанхаю, зі свого боку, наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.