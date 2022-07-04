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Хакери заявили про наймасштабніший витік даних в історії Китаю, - Bloomberg

Фото: хакери заявили про наймасштабніший витік даних в історії Китаю (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Невідомі хакери заявили про викрадення даних близько мільярда мешканців Китаю після злому бази даних поліції Шанхая. Експерти назвали це найбільшим витоком даних в історії країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Хакери пропонують продати більше 23 терабайтів викрадених даних за 10 біткоїнів.

База даних включає:

  • імена;
  • адреси проживання;
  • місця народження;
  • національні ідентифікатори;
  • номери телефонів;
  • інформацію про кримінальні справи.

Масштаб витоку викликав шок у фахівців з кібербезпеки та різні спекуляції щодо правдивості заяви хакерів.

Тим часом засновник і головний виконавчий директор криптовалютної біржі Binance Чжао Чанпен заявив, що його компанія виявила витік мільярда записів резидентів "з однієї азіатської країни", після чого посилила процедуру перевірки.

Влада Шанхаю, зі свого боку, наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 3 липня, хакери зламали акаунти британської армії в Twitter та YouTube.

Також нещодавно російські хакери провели кібератаки на кілька норвезьких компаній внаслідок чого роботу веб-ресурсів підприємств було порушено.

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