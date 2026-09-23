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Хакери ShinyHunters заявили про злам системи ФБР та викрадення даних її співробітників

07:16 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Хакери ShinyHunters заявили про злам системи ФБР та викрадення даних її співробітників Фото: цифрові злочинці (Getty Images)
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Хакерське угруповання ShinyHunters заявило, що отримало доступ до систем Федерального бюро розслідувань США (ФБР) та викрало дані тисяч його співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представників ShinyHunters, вони нібито отримали інформацію про співробітників ФБР, колишніх працівників відомства, а також кандидатів на роботу.

Хакери стверджують, що їхньою ціллю став сайт FBIJobs.gov, через який ФБР публікує вакансії та приймає заявки від кандидатів.

Група заявила, що здійснила атаку після того, як у травні 2026 року ФБР оприлюднило інформацію про методи роботи ShinyHunters.

Водночас повний масштаб можливої атаки наразі залишається невідомим. ФБР не надало Reuters негайного коментаря щодо заяв хакерів.

Журналистам вдалося частково перевірити оприлюднені хакерами дані: було виявлено дев'ять збігів із реальними людьми. Водночас це не підтверджує, що інформація була викрадена безпосередньо із систем ФБР.

Раніше 404 Media повідомило, що отримало зразок бази приблизно з 5 тисяч записів. У ній, за твердженням видання, містяться імена, адреси та номери телефонів, а також інформація про подружжя деяких співробітників.

Таким чином, наразі підтверджено лише факт заяви ShinyHunters про атаку та наявність зразка даних, який хакери пов'язують із ФБР. Незалежного підтвердження того, що угруповання справді отримало доступ до всіх заявлених ним даних, немає.

Нагадаємо, раніше українські хакери викрали таємні розробки флоту РФ.

Ще ми писали, що російські хакери зламали пошту урядовців Британії та продають дані у даркнеті.

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