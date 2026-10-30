Хакери злили дані понад 41 тисячі співробітників Міністерства внутрішньої безпеки США

Хакерське угруповання "Департамент миру" оприлюднило базу даних понад 41 тисячі посадовців Міністерства внутрішньої безпеки США. Серед них - співробітники імміграційної служби ICE і прикордонної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Базу оприлюднили пізно ввечері 28 жовтня на сайті Distributed Denial of Secrets, некомерційної організації, яка публікує витоки даних. У ній, за даними CNBC, є імена співробітників, їхні підрозділи, посади, номери телефонів, електронні адреси і навіть безпосередні керівники. Базою можна користуватися через пошук.

Витік зачепив працівників:

імміграційної та митної служби ICE;

служби громадянства та імміграції;

митної та прикордонної служби;

центрального апарату міністерства.

Хакери стверджують, що отримали дані через сервіс єдиного входу Okta, яким користується міністерство. У самій компанії Okta заявили, що їхні системи захищені і доказів злому немає.

У Міністерстві внутрішньої безпеки виданню The Washington Post підтвердили, що знають про можливий витік і швидко працюють над ситуацією.

Хакери пояснили, що діяли у відповідь на заяву очільника міністерства Маркуейна Маліна. 17 липня він нібито пообіцяв, що ICE "посилить тиск на вулицях", збільшивши кількість арештів мігрантів і перевірок на дорогах.