ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Хакери злили дані понад 41 тисячі співробітників Міністерства внутрішньої безпеки США

05:47 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Хакери злили дані понад 41 тисячі співробітників Міністерства внутрішньої безпеки США Фото: хакери оприлюднили дані понад 41 тисячі співробітників Міністерства внутрішньої безпеки США (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Хакерське угруповання "Департамент миру" оприлюднило базу даних понад 41 тисячі посадовців Міністерства внутрішньої безпеки США. Серед них - співробітники імміграційної служби ICE і прикордонної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Базу оприлюднили пізно ввечері 28 жовтня на сайті Distributed Denial of Secrets, некомерційної організації, яка публікує витоки даних. У ній, за даними CNBC, є імена співробітників, їхні підрозділи, посади, номери телефонів, електронні адреси і навіть безпосередні керівники. Базою можна користуватися через пошук.

Витік зачепив працівників:

  • імміграційної та митної служби ICE;
  • служби громадянства та імміграції;
  • митної та прикордонної служби;
  • центрального апарату міністерства.

Хакери стверджують, що отримали дані через сервіс єдиного входу Okta, яким користується міністерство. У самій компанії Okta заявили, що їхні системи захищені і доказів злому немає.

У Міністерстві внутрішньої безпеки виданню The Washington Post підтвердили, що знають про можливий витік і швидко працюють над ситуацією.

Хакери пояснили, що діяли у відповідь на заяву очільника міністерства Маркуейна Маліна. 17 липня він нібито пообіцяв, що ICE "посилить тиск на вулицях", збільшивши кількість арештів мігрантів і перевірок на дорогах.

Під час другої каденції президента Дональда Трампа міграційна служба ICE різко посилила арешти і депортації. Це викликало хвилю критики, адже агентів неодноразово фіксували на відео під час застосування сили до людей.

Жорсткіша міграційна політика зачепила й іноземців, які легально перебувають у США. У серпні профспілки та правозахисні організації оскаржили в суді нові правила щодо термінів дії віз для іноземних студентів, науковців і журналістів. Позивачі вважають, що зміни створять серйозні проблеми університетам, студентам і медіа, і просять суд у Массачусетсі заблокувати їх.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Біженці Дональд Трамп
Новини
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою