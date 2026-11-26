Сервіс 1Password повідомив про кібератаку, під час якої зловмисники отримали доступ до частини бекенд-систем і до вихідного коду, скомпрометованого на GitHub-акаунті працівника.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на блог 1Password .

Як стався злам і які дані постраждали?

Ще 19 листопада компанія 1Password розпочала розслідування після виявлення ознак того, що зловмисники отримали доступ до корпоративного GitHub-акаунта одного зі співробітників.

Хакери змогли переглянути вихідний код і впровадити шкідливий код у бекенд-сервіси компанії. Це дало їм змогу завантажити адміністративні дані частини користувачів.



Серед викрадених даних були:

імена та адреси електронної пошти, які користувачі використовують для входу в 1Password;

ідентифікатори акаунтів і користувачів, а також дати створення акаунтів і останнього входу;

публічні ключі, параметри протоколу Secure Remote Password та інші несекретні метадані внутрішньої архітектури;

токени в окремих електронних листах із запрошеннями, налаштуванням доступу та відновленням акаунтів.

Зловмисники також скопіювали вихідний код із приватних репозиторіїв і отримали доступ до системи CI/CD, у якій зберігаються корпоративні секрети, пов'язані з цифровою інфраструктурою.

У 1Password наголошують: вихідний код не містить користувацьких таємниць.

Токени з листів-запрошень і повідомлень про відновлення акаунта самі по собі не дають доступу до облікового запису: для завершення процедури потрібен вхід через SSO або код підтвердження, надісланий на зареєстровану електронну пошту.

Що не постраждало та яких заходів вжили?

За даними компанії, інцидент не зачепив сховища користувачів та їхній вміст, ключі захисту сховищ, ключі відновлення акаунтів, а також додатки 1Password і розширення для браузерів.

У 1Password підкреслили, що компанія не зберігає паролі акаунтів і секретні ключі користувачів та не має до них доступу. Тому користувачам не потрібно змінювати налаштування своїх акаунтів.

Компанія вимкнула скомпрометований GitHub-акаунт, відкликала викрадений токен і прибрала доступи, створені зловмисниками. Також було змінено або відкликано всі внутрішні облікові дані, які могли опинитися під загрозою.

Крім того, 1Password збільшила коди у листах із запрошеннями та відновленням акаунтів із 6 цифр до 10 буквено-цифрових символів.

Компанія також посилила контроль над GitHub, CI/CD і кінцевими пристроями, додала нові правила для виявлення подібних атак та перевірила, чи не було захоплено акаунти користувачів або використано викриті токени для налаштування доступу.

Примітно, що до розслідування також залучили незалежних експертів із кібербезпеки.

У компанії закликають користувачів бути обережними з фішинговими листами, повідомленнями та дзвінками від імені 1Password, особливо якщо вони стосуються запрошень або відновлення доступу.

Сервіс нагадує, що ніколи не просить пароль акаунта чи секретний ключ поза офіційним додатком або сайтом.