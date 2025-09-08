Хакери ГУР заблокували паливні картки у РФ та "поклали" десятки онлайн-ресурсів, - джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України провели масштабну операцію у ворожому кіберпросторі, присвячену до Дня ГУР.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
За інформацією джерел, зранку 7 вересня українські кіберфахівці запустили DDOS-атаки на мережеву інфраструктуру Росії, що забезпечує онлайн-платежі за пальне, зокрема роботу паливних карток "Роспетрол".
Серед атакованих об’єктів - платформа "передові платіжні системи", сервери "Ростелеком" та "Лукойл".
Внаслідок операції Росії було завдано збитків у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів США.
Також цього дня було завдано кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп".
Зокрема, українські хакери вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів двох дата-центрів компанії "К-Корп", повністю зупинивши її роботу. Компанія була обрана ціллю через надання послуг російському "Концерну Калашникова".
Крім того, було атаковано десятки онлайн-ресурсів, на головних сторінках яких з’явилися привітання з Днем воєнної розвідки України.
Як наголосили джерела у ГУР, робота зі знищення інформаційної та комунікаційної інфраструктури компаній, що сприяють війні РФ, триватиме до деокупації українських територій.
Фото від джерел
Нагадаємо, раніше кіберфахівці ГУР провели атаку на одного з найбільших приватних провайдерів інтернет-послуг, що обслуговує російські силові структури.
Крім того, хакери ГУР завдали серйозного удару по "Газпрому", який залучений до забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України.
А ще кіберфахівці атакували російську компанію "Гаскар Інтеграція". Вона є одним із найбільших постачальників дронів для російської армії.