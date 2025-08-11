ua en ru
ГУР атакувало одного з найбільших інтернет-провайдерів силових структур РФ, - джерела

Понеділок 11 серпня 2025 17:30
ГУР атакувало одного з найбільших інтернет-провайдерів силових структур РФ, - джерела Фото: ГУР атакувало одного з найбільших інтернет-провайдерів силових структур РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували одного з найбільших приватних постачальників інтернет-послуг для російських силових відомств.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За даними джерел, кіберфахівці воєнної розвідки здійснили чергову атаку на ІТ-інфраструктуру держави-агресора. Цього разу під ударом опинилася група компаній "Філанко" - великий надавач послуг інтернету та хостингу, який забезпечує понад 20 тисяч клієнтів, зокрема "Білайн", МГТС, 24тв та силові структури РФ.

Внаслідок атаки було виведено з ладу шість сотень віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайтів даних, 11 фізичних серверів, 74 разбері для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайтів даних з сенсорів, пʼять фізичних серверів в офісі та 5 терабайтів даних на них.

Окрім цього, виведено з ладу 3100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і границі мережі.

Також кіберфахівці української розвідки "витрусили" гаманці в особистому кабінеті компанії на суму 1 млн 300 тисяч доларів.

До того ж здійснили дефейс сайту з продажу "тривожних валізок" для силових структур РФ, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні.

Фото від джерел

Кібероперації ГУР

Нагадаємо, нещодавно кіберфахівці Головного управління розвідки України провели масштабну спецоперацію проти окупаційної влади Криму.

Також ГУР паралізувало роботу одного з найбільших виробників дронів у Росії.

Раніше кіберкорпус ГУР атакував мережеву інфраструктуру "Газпрому", який залучений до забезпечення збройної агресії Росії проти України.

