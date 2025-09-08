Хакеры ГУР заблокировали топливные карты в РФ и "положили" десятки онлайн-ресурсов, - источники

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины провели масштабную операцию во вражеском киберпространстве, приуроченную ко Дню ГУР.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
По информации источников, утром 7 сентября украинские киберспециалисты запустили DDOS-атаки на сетевую инфраструктуру России, обеспечивающую онлайн-платежи за топливо, в частности работу топливных карт "Роспетрол".
Среди атакованных объектов - платформа "Передовые платежные системы", серверы "Ростелеком" и "Лукойл".
В результате операции России был нанесен ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов США.
Также в этот день был нанесен киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп".
В частности, украинские хакеры вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов двух дата-центров компании "К-Корп", полностью остановив ее работу. Компания была выбрана целью из-за предоставления услуг российскому "Концерну Калашникова".
Кроме того, были атакованы десятки онлайн-ресурсов, на главных страницах которых появились поздравления с Днем военной разведки Украины.
Как отметили источники в ГУР, работа по уничтожению информационной и коммуникационной инфраструктуры компаний, способствующих войне РФ, будет продолжаться до деоккупации украинских территорий.
Фото от источников
Напомним, ранее киберспециалисты ГУР провели атаку на одного из крупнейших частных провайдеров интернет-услуг, обслуживающего российские силовые структуры.
Кроме того, хакеры ГУР нанесли серьезный удар по "Газпрому", который вовлечен в обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
А еще киберспециалисты атаковали российскую компанию "Гаскар Интеграция". Она является одним из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.