Хакеры ГУР заблокировали топливные карты в РФ и "положили" десятки онлайн-ресурсов, - источники

По информации источников, утром 7 сентября украинские киберспециалисты запустили DDOS-атаки на сетевую инфраструктуру России, обеспечивающую онлайн-платежи за топливо, в частности работу топливных карт "Роспетрол".

Среди атакованных объектов - платформа "Передовые платежные системы", серверы "Ростелеком" и "Лукойл".

В результате операции России был нанесен ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов США.

Также в этот день был нанесен киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп".

В частности, украинские хакеры вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов двух дата-центров компании "К-Корп", полностью остановив ее работу. Компания была выбрана целью из-за предоставления услуг российскому "Концерну Калашникова".

Кроме того, были атакованы десятки онлайн-ресурсов, на главных страницах которых появились поздравления с Днем военной разведки Украины.

Как отметили источники в ГУР, работа по уничтожению информационной и коммуникационной инфраструктуры компаний, способствующих войне РФ, будет продолжаться до деоккупации украинских территорий.

Фото от источников