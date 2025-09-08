Хакери ГУР заблокували паливні картки у РФ та "поклали" десятки онлайн-ресурсів, - джерела
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України провели масштабну операцію у ворожому кіберпросторі, присвячену до Дня ГУР.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
За інформацією джерел, зранку 7 вересня українські кіберфахівці запустили DDOS-атаки на мережеву інфраструктуру Росії, що забезпечує онлайн-платежі за пальне, зокрема роботу паливних карток "Роспетрол".
Серед атакованих об’єктів - платформа "передові платіжні системи", сервери "Ростелеком" та "Лукойл".
Внаслідок операції Росії було завдано збитків у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів США.
Також цього дня було завдано кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп".
Зокрема, українські хакери вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів двох дата-центрів компанії "К-Корп", повністю зупинивши її роботу. Компанія була обрана ціллю через надання послуг російському "Концерну Калашникова".
Крім того, було атаковано десятки онлайн-ресурсів, на головних сторінках яких з’явилися привітання з Днем воєнної розвідки України.
Як наголосили джерела у ГУР, робота зі знищення інформаційної та комунікаційної інфраструктури компаній, що сприяють війні РФ, триватиме до деокупації українських територій.
Фото від джерел
Кібератаки проти Росії
Нагадаємо, раніше кіберфахівці ГУР провели атаку на одного з найбільших приватних провайдерів інтернет-послуг, що обслуговує російські силові структури.
Крім того, хакери ГУР завдали серйозного удару по "Газпрому", який залучений до забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України.
А ще кіберфахівці атакували російську компанію "Гаскар Інтеграція". Вона є одним із найбільших постачальників дронів для російської армії.